Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة مرور "الفجر": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية، من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا، فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتعرضت محافظات الجمهورية، منذ الخميس HGLHQD، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة مرور الفجر المصالح الحكوميه المرور الفجر الإجراءات الاحترازية احترازي

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على المبلغ الضخم الذي تبرعت به هيفاء وهبي لمكافحة فيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

"كاف" يكشف عن تطورات جديدة بشأن عودة دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ ساعة

خبر سار من التضامن عن العلاوات الخمس للمواطنين

منذ 41 دقيقة

هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ 36 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة.. ظهور أول إصابة بالكورونا في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

أول فنانة عربية مصابة بفيروس"كورونا" تتحدى المرض من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

بسرعة 55 كيلو.. الأرصاد تكشف موعد ذروة العاصفة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

"المرور": انتظام وانسيابية في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

"المرور" تحذر من الشبورة المائية.. وتؤكد: أغلقنا طريق "القطامية - العين السخنة"

نشرة مرور "الفجر": سيولة مؤقتة بوسط القاهرة

سيوله مرورية على معظم شوارع وميادين القاهرة والجيزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

بسرعة 55 كيلو.. الأرصاد تكشف موعد ذروة العاصفة

08:15 ص

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

07:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status