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بسبب فيروس كورونا.. الدوري الإسباني ينظم دورة للبلايستيشن ولاعب الريال يفوز باللقب الأول

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:39 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ومع توقف أغلب المسابقات الرياضية البارزة حول العالم بسبب وباء فيروس كورونا، انتقل بعض اللاعبين إلى الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت وأقيمت هذه المسابقة برعاية رابطة الدوري الإسباني.

وشاهد أكثر من 170 ألف شخص فوز ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، الذي كان يلعب بفريق ريال مدريد، على أيتور روبيال من ليجانيس بنتيجة (4-1) في النهائي بعدما أقيمت المنافسات في عطلة الأسبوع بمشاركة 18 ناديا بالدوري الإسباني.

ولم يتم السماح لبرشلونة وريال مايوركا بالمشاركة في البطولة بسبب ارتباط الناديين بعقد رعاية مع شركة كونامي، صاحبة لعبة (برو إيفولوشن سوكر)، التي تعد المنافس الأساسي للعبة (فيفا 20).

وأذيعت البطولة على التلفزيون الإسباني كما اهتمت الصحف الإسبانية بالمنافسات عن طريق إذاعة مباشرة للمواجهة إلى جانب تقارير عديدة للمباريات.

وجذبت البطولة تبرعات قيمتها أكثر من 140 ألف يورو (حوالي 150 ألف دولار) لمكافحة فيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.
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