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صدمة.. ظهور أول إصابة بالكورونا في برشلونة

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:36 ص
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برشلونة
برشلونة
مصطفى صابر
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كشفت بعض التقارير عن ظهور اول حالة إصابة بفيرس كورونا المستجد في نادي برشلونة الإسباني.


ووفقًا لـ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أحد المسؤولين في نادي ​برشلونة​، تمت أُصابته بفيرس ​كورونا​ المنتشر حول العالم.



وأضافت الصحيفة، اتضح أمس الأحد أن مسؤل نادي برشلونة في ​أميركا الجنوبية المتواجد في البرازيل​  ​اندري كوري​ أصيب بكورونا مشيرة إلى أن كوري وزوجته أصيبا بالفيروس.
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وتابعت الصحيفة ان من المرجح أن يكون كوري تعرض للإصابة بكورونا عندما كان في مدينة بورتو ألغجرينزي، حيث أصيب رئيس نادي غريميو بورتو أليغرينزي، مارسيلو ميديروس أيضاً ومن الممكن أن يكون هذ سبب العدوى.
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