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عمرو أديب: "مفيش حد في العالم قعد في بيته طواعية"

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:28 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب أن يكون هناك تدخل من الدولة المصرية لتنظيم جلوس المواطنين في منازلهم، معقبا: "لا أظن أن الناس في مصر ستجلس في بيوتها طواعية، مفيش حد في العالم قعد في بيته طواعية".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن كثير من قادة الدول اكتشفوا أن لا سبيل لمواجهة فيروس كورونا إلا بإجبار المواطنين على الجلوس في منازلهم بالقانون، معقبا: "الوعي مبيترباش في يوم وليلة".

وأضاف، أن هناك مشكلة في أمريكا وإيطاليا بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات التي إتخذتها الدول، متابعا: "دول عربية تعدادها أقل مننا بكتير إتخذت إجراءات لتقييد حركة المواطنين"، منوها بأن الفيديوهات التي يقوم بها الفنانين لدعوة المصريين للجلوس في منازلهم لن تأتي بنتيجة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وتابع: جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

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