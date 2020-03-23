وكيل البرلمان يطالب بفرض حظر التجول في مصر: "هنفارق أحبابنا"

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فرض حظر التجوال في مصر لمدة 15 يوما، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، معقبا: "فاضل لينا أسبوعين ونعدي".





وأشار "وهدان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن هناك حالة من الاستهتار واللامبالاة لدى الشعب المصري في التعامل مع أزمة كورونا، معقبا: "لو استمر هذا الاستهتار سنصل إلى وضع كارثي"، مناشدا المستثمرين وأصحاب المصانع بوقف العمل في المصانع والشركات، معقبا: "مش هنموت لو وقفنا العمل.. في حالة استهتار زيادة، الموضوع مش هزار، الواحد بيعدي 100 غيره، لازم الشعب المصري يفهم، كده هيفارق أحبابه".