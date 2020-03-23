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وكيل البرلمان يطالب بفرض حظر التجول في مصر: "هنفارق أحبابنا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:15 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فرض حظر التجوال في مصر لمدة 15 يوما، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، معقبا: "فاضل لينا أسبوعين ونعدي".

وأشار "وهدان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن هناك حالة من الاستهتار واللامبالاة لدى الشعب المصري في التعامل مع أزمة كورونا، معقبا: "لو استمر هذا الاستهتار سنصل إلى وضع كارثي"، مناشدا المستثمرين وأصحاب المصانع بوقف العمل في المصانع والشركات، معقبا: "مش هنموت لو وقفنا العمل.. في حالة استهتار زيادة، الموضوع مش هزار، الواحد بيعدي 100 غيره، لازم الشعب المصري يفهم، كده هيفارق أحبابه".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة في بيان، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح: تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وتابع: جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.
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