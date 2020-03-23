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سعر الدولار اليوم الاثنين 23-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:15 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 23-3-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وذلك في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها العملة الأمريكية خلال الفترة الماضيةوجاءت الاسعار على النحو التالي خلال التعاملات الصباحية: 
 

أسعار الدولار اليوم الاثنين 23-3-2020 

سجل متوسط سعر الدولار بالبنوك اليوم الأحد 22-3-2020، نحو 15.69 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع بالبنك المركزي

 وبلغ سعر الدولار عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بالبنك الأهلى الكويتي، وعند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع ببنك مصرف أبو ظبي الأسلامي.

فيما سجل  سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك عودة اللبناني نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التى سجلها في البنك التجاري الدولي.

 شهادات الادخار بعائد 15%

وطرح بنكا الأهلي ومصر طرح شهادات ادخارية لمدة عام بفائدة 15 في المائة ذات عائد شهري.

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إطلاق شهادة "ابن مصر" ذات فائدة مرتفعة تصل إلى 15%، لعملاء البنك ومتاحة لعملاء البنوك الأخرى.

وأوضح أنه تم إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، أو تطبيق غرامات لعدم دفع الأقساط في موعدها، مشددًا على أن بنك مصر أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقاية بتعقيم جميع فروع البنك والالتزام بإجراءات التعقيم وكل شئ يخص الأجراءات الوقاية، مطالبًا العملاء بعدم التكدس على البنوك.

 


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