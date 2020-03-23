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"كاف" يكشف عن تطورات جديدة بشأن عودة دوري الأبطال والكونفدرالية

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:03 ص
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كاف
كاف
هيثم موسى
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مصير مباريات الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكان "كاف"  أعلن عن تأجيل كافة المباريات الإفريقية سواء لبطولة دوري الأبطال أو الكونفدرالية، بالإضافة إلى تصفيات المنتخبات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، بسبب خطر انتشار وباء كورونا في العالم.

وقال نائب رئيس "كاف"  ورئيس الاتحاد المغربي، فوزي لقجع:" لا أحد يعرف تطورات الوضع الصحي بالقارة الأفريقية بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي ينتشر بشكل مخيف".

وأضاف:" بلا شك نعمل على اتخاذ قرارا يصب في مصحلة الجميع مع ضمان الصحة والسلامة، يفصلنا 40 يومًا عن الموعد المحدد لإقامة مواجهات دوري الأبطال والكونفدرالية". 

جدير بالذكر أن قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة مصرية مغربية حيث سواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي.
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