"الإحصاء": الوجه القلبي الأكثر نموا في معدلات المواليد على مستوى الجمهورية

رصدت بيانات رسمية، تسجيل معدل المواليد في إقليم الوجه القبلي نحو 27.4 في الألف، ويلاحظ ارتفاع هذا المعدل بالمقارنة بالرقم المسجل لإجمالي الجمهورية، والذي يبلغ 24.5 في الألف.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي، أن معدل المواليد بلغ أقصاه في محافظة أسيوط، حيث بلغ 31.3 في الألف، كما يلاحظ أنها أعلى محافظة يوجد بها نسبة فقراء بين محافظات الوجه القبلي، وفي المقابل بلغت معدلات المواليد إلى أدناها في محافظة الجيزة وبلغت 23.1 في الألف.

وتحظى معدلات المواليد والوفيات أهمية كبيرة في قياس الزيادة الطبيعية والمستويات الصحية، وتنتج الزيادة الطبيعية لأعداد السكان بحساب الفرق بين أعداد المواليد وأعداد الوفيات، كما يعتبر ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية بإقليم الوجه القبلي أحد المشاكل السكانية التي تعوق أهداف التنمية بهذا الإقليم، وذلك فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية المطلوب توفيرها للأعداد المتزايدة من السكان.

وسجلت الساعة السكانية لمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في فبراير الماضي، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وبلغ عدد الشباب في مصر من الفئة العمرية من 18 عاماً حتى 29 عاماً نحو 20.2 مليون نسمة، مما يعادل نسبة 21% من إجمالي السكان عام 2019، كما وصل عدد الأسر التي يعيلها الشباب 2 مليون و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي السكان.

وحازت محافظة القاهرة بأعلى نسبة للشباب المستخدم لوسائل تكنولوجيا المعلومات، كما بلغ معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة لكل كيلو متر مربع 1422 نسمة في مصر، ووصل متوسط العمر المتوقع 71.2 عاماً للذكور، و73 عاماً للإناث.