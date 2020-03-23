"اقعدوا في البيت".. فنانة شهيرة تنهار بالبكاء بسبب خوفها من فيروس "كورونا" (فيديو)

لم تتمالك الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، نفسها وانهارت في البكاء، خلال توعيتها الجمهور من خطر فيروس كورونا





وحثت كرزون، جمهورها على ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي، في مقطع المصور شاركته عبر حسابها على موقع "سناب شات".





وأكدت أن "الوضع خطر وعلينا تصديق ذلك، وأن الأردن تبذل قصارى جهودها من أجل سلامة المواطنين، ولكن علينا مساعدتهم من خلال البقاء داخل المنزل".





واختتمت ديانا كرزون رسالتها المصورة بتوجيه الشكر للمواطنين الواعين، وجيش وأطباء الأردن، وقالت"لا تخافوا الأردن بخير".











