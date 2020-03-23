Advertisements
Advertisements
Advertisements

"اقعدوا في البيت".. فنانة شهيرة تنهار بالبكاء بسبب خوفها من فيروس "كورونا" (فيديو)

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

لم تتمالك الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، نفسها وانهارت في البكاء، خلال توعيتها الجمهور من خطر فيروس كورونا

وحثت كرزون، جمهورها على ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي، في مقطع المصور شاركته عبر حسابها على موقع "سناب شات".

وأكدت أن "الوضع خطر وعلينا تصديق ذلك، وأن الأردن تبذل قصارى جهودها من أجل سلامة المواطنين، ولكن علينا مساعدتهم من خلال البقاء داخل المنزل".

واختتمت ديانا كرزون رسالتها المصورة بتوجيه الشكر للمواطنين الواعين، وجيش وأطباء الأردن، وقالت"لا تخافوا الأردن بخير".



Advertisements

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 18 ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع خليفة محمد صلاح في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعرف على المبلغ الضخم الذي تبرعت به هيفاء وهبي لمكافحة فيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

أول فنانة عربية مصابة بفيروس"كورونا" تتحدى المرض من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب عن تويتة تركي آل الشيخ: "عنده حق"

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

01:06 ص

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

07:23 ص

هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

06:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status