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السبب الحقيقي وراء تأجيل جلسة فتحي وإدارة الأهلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:45 ص
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فتحي ووليد سليمان
فتحي ووليد سليمان
هيثم موسى
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أثارت تأجيل جلسة أحمد لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي مع لجنة التخطيط، الجدل بين جماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد تذبذب موقف فتحي في حسم مصيره بالبقاء أو الرحيل.

 وكشف نادر شوقي  وكيل  أعمال  أحمد فتحي ما تردد عن تعمد اللاعب عدم الحضور إلى جلسة النادي الأهلي ومسؤلي لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء التي كان مقررا لها  أمس الأحد. 

وأكد نادر شوقي خلال  تصريحات إعلامية أن فتحي لم يمتنع  عن الحضور  لاجتماع  لجنةج التخطيط وتم تجيل جلسة تجديد عقده بسبب إغلاق النادي لأبوابه كإجراء احترازي ضد انتشار  فيروس كورونا بالاتفاق بين اللاعب ومسؤولي لجنة التخطيط بالنادي.
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