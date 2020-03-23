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سهير البابلي: "ممنوع البوس والأحضان علشان كورونا" (فيديو)
الإثنين 23/مارس/2020 - 07:23 ص
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وقالت خلال مقطع فيديو "لو ما بوسناش أوعوا تتخاصموا.. الفترة دي بلاش نتخاصم بسبب ما بوستش وما سلمتش"؟
حذرت الفنانة القديرة سهير البابلي الجمهور من خطورة فيروس كورونا المستجد ، مقدمة من جانبها عدد من النصائح للوقاية من الفيروس.
حذرت الفنانة القديرة سهير البابلي الجمهور من خطورة فيروس كورونا المستجد ، مقدمة من جانبها عدد من النصائح للوقاية من الفيروس.
وأضافت: "أنا في بيتي ممنوع كل حاجة، ولادي وولاد ولادي كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان، حاسبوا كورونا".
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