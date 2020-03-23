سهير البابلي: "ممنوع البوس والأحضان علشان كورونا" (فيديو)

حذرت الفنانة القديرة سهير البابلي الجمهور من خطورة فيروس كورونا المستجد ، مقدمة من جانبها عدد من النصائح للوقاية من الفيروس.





وقالت خلال مقطع فيديو "لو ما بوسناش أوعوا تتخاصموا.. الفترة دي بلاش نتخاصم بسبب ما بوستش وما سلمتش"؟



