Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:45 ص
Advertisements
النني بشكتاش
النني بشكتاش
هيثم موسى
Advertisements
نفى علاء نظمي وكيل الدولي المصري محمد النني  لاعب نادي بيشكتاش التركي، ماتردد خلال الأونة الأخيرة، عن خضوعه لحجر صحي في تركيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار وكيل النني على أن ما تردد  لا أساس  له من الصحة  ولم يحدث ذلك مطلقًا، والنني يتعامل بشكل  طبيعي  للغاية  رفقة  أسرته. 


وكان محمد النني قد انتقل الصيف الماضي إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة من نادي آرسنال الإنجليزي.

جدير بالذكر أن رئيس نادي بيشكتاش التركي  مان قد صرح لإحدى وسائل الإعلام التركية عن دخول لاعبي الفريق الحجر الصحي كإجراء احترازي، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

أول فنانة عربية مصابة بفيروس"كورونا" تتحدى المرض من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على المبلغ الضخم الذي تبرعت به هيفاء وهبي لمكافحة فيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع خليفة محمد صلاح في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب عن تويتة تركي آل الشيخ: "عنده حق"

منذ أقل من ساعتين

هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

01:06 ص

هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

06:45 ص

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status