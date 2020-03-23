نداء شرارة مصابة بالاكتئاب.. تعرف على السبب





عبرت الفنانة نداء شرارة، عن تملك شعور الاكتئاب منها، قائلة: "الحمد لله (اكتئاب)، تملكني الشعور للأسف صرلي فترة بحاول أقاوم من وقت وفاة أخويا بطلت أعرف أنام بالليل.. وبنام ساعات طويلة بالنهار واليوم صار مقلوب".







وأضافت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": "بخصوص الأوضاع اللي كل العالم عم يمر فيها، هالفترة أنا كلي يقين بالله أنها فترة.. بس الله يفرجها عشان الناس اللي مش لاقية مصروف بيتها ويومها عشان الناس اللي ما بتعرف تشكي، عشان الناس اللي شغلها يوم بيوم وعشان في ناس وجع قلبها أكبر من ألف وباء.. التزموا ببيوتكم وخلصونا من هالأزمة عشان تمشي حياتكم".





وتابعت: "فكَّروا بالناس الغلبانة، وفكَّروا بالناس اللي عندها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ما رح يعرفوا يتعاملوا مع أولادهم هالفترة لأنهم بحاجة لمدرسينهم، فكَّروا بمرضى السرطان اللي مناعتهم قليلة.. فكَّروا شوي بكبار السن اللي محتاجين رعاية وجسمهم صعب يتحمل هيك مرض، فكَّروا بالناس اللي تاركة أهاليها وبتشتغل عشان المرضى.. والناس اللي واقفة بالشارع بالبرد عشان يحموك".



