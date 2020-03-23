رسالة فلورنتينو بيريز المؤثرة بعد وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب فيروس كورونا









توفي لورنزو سانز رئيس نادي ريال مدريد السابق بسبب فيروس كورونا ونشر فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي للنادي الملكي رسالة مؤثرة كتب فيها.





"بدايةً أود أن أنقل أحر التعازي لأفراد عائلته، وبشكل خاص زوجته ماري لوث، وأبنائه لورنزو وفرانسيسكو وفيرناندو ومالولا وديانا، وأحفاده وجميع أصدقائه وأحبائه. أرسل لهم جميعاً مودتي ودعمي في هذه اللحظات الصعبة ‏أريدهم أن يعرفوا بان الجماهير يقفون إلى جانبهم ‏إن الوضع الذي نعيشه اليوم قاسٍ للغاية ويحرمنا من التواجد مع أحبائنا في لحظاتهم الأخيرة، هذا أمر صعب جداً وحزين. أستحضر بالطبع جميع الأفراد والعائلات التي تمر بهذه الدراما المروعة، وأريد أن أعبر عن تضامني مع الجميع نعيش اليوم لحظاتٍ لم نكن نتخيلها حتى في أسوأ الكوابيس".





وأضاف رئيس ريال مدريد الحالي:" ‏الحقيقة هي أنه خلال السنوات الخمس التي ترأس فيها ريال مدريد، عاد النادي إلى مستواه المعهود في المسابقة الأوروبية الأغلى التي يهواها مشجعونا وهذا أمر لا يُنسى. بقيادته، واصل ريال مدريد النمو وتعزيز تاريخه وأسطورته ‏لقد تمتعت بعلاقة حميمة للغاية مع لورنزو سانز وعائلته في السنوات الأخيرة. لقد شاركنا فرحة الفوز بالألقاب المذهلة في المواسم الأخيرة ولاسيما الألقاب الأربعة في بطولة دوري أبطال أوروبا. لقد عاشها لورنزو بكل رونقها في الملعب، في الطائرة مع الفريق، واستمتع بكل لحظة معنا جميعاً".



