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رياضيون رحلوا بسبب فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:06 ص
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كورونا
كورونا
أمل الحلفاوي
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 حلت كارثة كبرى على دول العالم في الفترة الأخيرة، ألا وهي فيروس كورونا "كوفيد 19"، والذي أثر بشكل كبير على الحياة بشكل عام.

وبشكل خاص تسبب فيروس كورونا في إلغاء الدوريات العالمية أجمع كالدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني وغيرها، بالإضافة إلى البطولات الأوروبية كبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي واليورو. 
 
ولكن كانت الفاجعه الأكبر هي ظهور إصابات بين نجوم كرة القدم بفيروس كورونا وكانت النسبة الأكبر في إيطاليا بالطبع بل وظهرت حالة وفيات لنجوم كرة القدم بسبب الفيروس مما نشر الرعب أكثر بين الناس. 
 
وبالطبع يظل حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا هي الضربة الأقوى بالنسبة للجميع والأكثر تأثيرا وبالتحديد في عالم كرة القدم مثلما حدث منذ يومين. 
 
وشهد عالم كرة القدم حتى الآن حالتين وفاة بسبب فيروس كورونا وهما لورنزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، وفرانشيسكو جاريسا مدرب نادي أتلتيكو بورتادا ألتا بمدينة مالاجا. 
 
وينتظر العالم أجمع انتهاء هذه الأزمة والتخلص من فيروس كورونا بشكل نهائي لتعود الحياة تدور بشكلها الطبيعي وتعود كرة القدم مرة أخرى لإمتاع جماهيرها ويتوقف هذا المرض عن الانتشار والتسبب في إصابة من نحب أو موتهم.
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