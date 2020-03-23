رياضيون رحلوا بسبب فيروس كورونا

حلت كارثة كبرى على دول العالم في الفترة الأخيرة، ألا وهي فيروس كورونا "كوفيد 19"، والذي أثر بشكل كبير على الحياة بشكل عام.





وبشكل خاص تسبب فيروس كورونا في إلغاء الدوريات العالمية أجمع كالدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني وغيرها، بالإضافة إلى البطولات الأوروبية كبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي واليورو.

ولكن كانت الفاجعه الأكبر هي ظهور إصابات بين نجوم كرة القدم بفيروس كورونا وكانت النسبة الأكبر في إيطاليا بالطبع بل وظهرت حالة وفيات لنجوم كرة القدم بسبب الفيروس مما نشر الرعب أكثر بين الناس.

وبالطبع يظل حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا هي الضربة الأقوى بالنسبة للجميع والأكثر تأثيرا وبالتحديد في عالم كرة القدم مثلما حدث منذ يومين.

وشهد عالم كرة القدم حتى الآن حالتين وفاة بسبب فيروس كورونا وهما لورنزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، وفرانشيسكو جاريسا مدرب نادي أتلتيكو بورتادا ألتا بمدينة مالاجا.