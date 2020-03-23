5 معلومات عن أحمد رزق في عيد ميلاده













يحتفل اليوم أحمد رزق، بعيد ميلاده وهو فنان متألق بدأ مسيرته الفنية في عام 1996م بمسرحية "الجميلة والوحشين"، ثم توالت عليه العديد من الأعمال الفنية واستطاع كسب قلوب الملايين.ويعرض "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن حياته.1- ولد في الإسكندرية يوم 28 مارس عام 1976م.2- قدم العديد من الأفلام السينمائية منها حمادة يلعب، ست الستات، من القاهرة الى الزقازيق، اسماعيلية رايح جاي، شرم برم، لخمة راس، حوش اللي وقع منك، سري للغاية، الليلة الكبيرة، الممر.3- شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية منها أوراق مصرية، خطوط حمراء، ازي الصحة، الكيف، سارة، حديث الصباح والمساء، فؤش، العار، الأخوة الأعداء، بخط الايد.4- قدم بعض الأعمال المسرحية منها "الجميلة والوحشين"، "سكر هانم".5- تزوج من من سيدة مغربية، وأنجب منها ثلاث أبناء وهما "عمر''، "يحيى"، "حمزة".