محسن صبري لـ"الفجر الفني": لا أحب المهرجانات الشعبية.. وبهذه الطريقة أحكم على الأغاني













عبر الفنان محسن صبري، عن استيائه إزاء انتشار موجة أغاني المهرجانات الشعبية، قائلا: "أنا غير محب لسماع هذا النوع من الأغااني ولا أؤيد مطربيه، ولكن في نفس الوقت لا أود أن أظلمهم لأن لديهم جمهورهم".وقال في تصريح لـ "الفجر الفني": "أصبح يتواجد العديد من المطربين والملحنين والشعراء من قلب هذا النوع من الغناء، فأصبحت الحكاية منهم واليهم فقط!".وأضاف "صبري'': "لكنني من الصعب سماع هذا اللون من الغناء، لأنني أقوم بالحكم على الأغنية من حيث الكلمات والصوت والأداء وموسيقى وفي حين عدم تواجد أيا من هذا فلا يصنف العمل تحت مسمى أغنية".يذكر أن ''صبري" قام بتقديم العديد من الأعمال الفنية منها عبد الله النديم، جراح الماضي، المشربية، الطاحونة، الجنة المهجورة، الخروج من المأزق، أوركيديا، حجر جهنم، الميزان، واحة الغروب، عفاريت عدلي سلام، نصيبي وقسمتك، حبيبتي من تخون، سيف الله.