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"خليكم في البيت".. محمود فارس يوعّي المواطنين للوقاية من فيروس "كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:30 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان محمود فارس فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يحذر جمهوره من الخروج من منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.

 وقال خلال الفيديو: "مساء الخير أو صباح الخير ازيكم عاملين ايه يارب ان شاء الله المرحلة دي تعدي بينا بسلام.. ياريت حقيقي كلنا نفضل في البيت الأسبوعين دول، عشان دول أسبوعين فيهم خطر على حياتنا وحياة اللي حاولينا ياريت نفضل قاعدين في البيت لان من سلامتنا الشخصية ان احنا نفضل موجودين في البيت ومنتحركش كتير".

وأضاف  قائلا: "اللي بيحب يعمل حاجة فممكن يستثمر الأسبوعين دول في القراءة او سماع المزيكا او الغناء او حياة البيت، اللي حابب يستعيد حياته مع أهله وأسرته".

واختتم "فارس" حديثه قائلا: "ياريت كلنا نخلي بالنا على نفسنا وعلى بيتك وولادك وأهلك وجيرانك وبالتالي على البلد كلها أرجكوا حقيقي ياريت كل واحد يخلي باله من نفسه ويخلي باله من بلده".


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