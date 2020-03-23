أول فنانة عربية مصابة بفيروس"كورونا" تتحدى المرض من داخل الحجر الصحي

وظهرت في الفيديو وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية داخل غرفة العزل الصحي.





وهاجم بعض رواد التواصل الاجتماعي الفنانة إلى اللجوء لمثل هذه الطريقة التي اعتبرها الكثيرون غير مناسبة للحدث الذي يهز العالم ةأدى إلى إصابة ووفاة الآلاف.