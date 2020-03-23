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أول فنانة عربية مصابة بفيروس"كورونا" تتحدى المرض من داخل الحجر الصحي

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:59 ص
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بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة البحرينة هند، من داخل الحجر الصحي وهي تتحدى إصابتها بفيروس كورونا على طيقتها الخاصة.

وظهرت في الفيديو وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية داخل غرفة العزل الصحي.

وهاجم بعض رواد التواصل الاجتماعي الفنانة إلى اللجوء لمثل هذه الطريقة التي اعتبرها الكثيرون غير مناسبة للحدث الذي يهز العالم ةأدى إلى إصابة ووفاة الآلاف.

يذكرأن هند، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد عقب عودتها من رحلة إلى أوروبا وخضوعها لتحليل الفيروس الذي ظهرت إيجابية نتيجته فخضعت للحجر الصحي لمدة 14 يوما .



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