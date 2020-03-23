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كوفي يهاجم النادي المصري: "معاملتهم سيئة"

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:34 ص
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كوفي
كوفي
هيثم موسى
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كشف  محمد كوفي، لاعب الفريق الأول بنادي سموحة،  عن سبب رحيله عن النادي المصري البورسعيدي.


وقال كوفي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المصري أجبرني على الرحيل بسبب طريقة التعامل السيئة معي".

وأكمل: "جميع اللاعبين في المصري حصلوا على مستحقاتهم المالية عدا انا".

وأضاف: "علمت بوفاه إبنتي في المعسكر الخاص بمباراة المصري ووادي دجلة، لكني أصريت على لعب المباراة لأن هذا عملي الذي كان يجعلني أوفر الطعام لها".
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