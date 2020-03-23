كوفي يهاجم النادي المصري: "معاملتهم سيئة"

كشف محمد كوفي، لاعب الفريق الأول بنادي سموحة، عن سبب رحيله عن النادي المصري البورسعيدي.









وقال كوفي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المصري أجبرني على الرحيل بسبب طريقة التعامل السيئة معي".





وأكمل: "جميع اللاعبين في المصري حصلوا على مستحقاتهم المالية عدا انا".



