علي الحجار يحضر لحفل غنائي في بث مباشر عبر الإنترنت

أعلن المطرب علي الحجار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن تواجده هو والجمهور في المنازل خلال هذه الأيام هي فرصة له من أجل إنجاز بعض الأمور.

خاصة وأنه يمتلك ستوديو غنائي ملحق بالمنزل، فيتواجد به من أجل تسجيل بعض الأغنيات وكذلك قراءة القرآن، كما أنه بصحبة الموزع الموسيقي أحمد حمدي رؤوف يقوما بتقديم برنامج جديد عبر السوشيال ميديا يحمل اسم "ساعة تجلي".

طرح منه الحجار بالفعل بعض الحلقات، حيث يتولى فيه تقديم بعض الأغنيات الخاصة به القديمة والتي لم يستمع إليها عدد كبير من جيل الشباب في الوقت الحالي، حيث يعزف رؤوف اللحن عبر البيانو ويتولى الحجار الغناء.

كما كشف عن مفاجأة لجمهوره الذي يفتقد إلى حفلاته الغنائية التي كان يقيمها بشكل شهري في القاهرة، مؤكدا أنه يتولى التحضير في الوقت الحالي لحفل غنائي يبث مباشرة عبر الانترنت.