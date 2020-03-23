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بالأسعار.. سيارات القوات المسلحة تطرح "المطهرات والمنظفات" لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:32 ص
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بوابة الفجر
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لضخ كميات هائلة من المطهرات والمنظفات للمواطنين بعد احتكار عدد من التجار كميات من المنظفات والمطهرات بهدف بيعها في السوق السوداء، انتشرت سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر كثافة بالسكان من خلال منافذها المتحركة والثابتة، في ظل الأزمة الحالية التي تطول جميع بلدان العالم. 

أسعار مناسبة
ووضع جهاز الخدمة الوطنية منتجاته بأسعار مناسبة للمواطن المصري، منها عبوة هاند جيل معقم لليدين 50 ملم بمبلغ 12.50 جنيه، وعبوة هاند جيل 100 ملم بـ17.50، إلى جانب عبوة هاند جيل إيفا لليدين 250 ملم بـ40 جنيها. 

كما أنتج جهاز مشروعات الخدمة الوطنية شريط هاند جيل معقم لليدين 10 كيس بـ5 جنيهات، وعبوة هاند جيل معقم لليدين 500 ملم بـ45 جنية، إلى جانب عبوة هاند جيل إيفا معقم لليدين 650 ملم بـ75 جنيها.

وأنتجت شركات جهاز الخدمة الوطنية جركن هاند جيل معقم لليدين ٤ لتر 250 جنيها، بالإضافة إلى عبوة هاند جيل فارما  ١٢٥ ملم بـ20 جنية، عبوة هاند جيل فارما 250 ملم بـ25 جنيها، عبوة هاند جيل فارما 1 لتر بـ 175 جنيها.

تطهير الأسطح
وكانت شركة النصر بيروكسيد قد أنتجت جركن تطهير الأسطح والحوائط من إنتاج شركة بيروكسيد النصر 5 لتر بـ40 جنيها، إلى جانب جركن تطهير الأسطح والحوائط إنتاج شركة جولد النصر ٥ لتر بـ60 جنيها.

ومن بين منتجات المنافذ المتحركة جركن تطهير الأسطح، الحوائط ٥ لتر إنتاج شركة كلين أوت النصر بـ35 جنيها، ومسحوق غسيل أوتوماتيك 3.5 كيلو بـ45 جنيها، ومسحوق غسيل عادي 450 ملم بـ10 جنيها، وصابون سائل مركز للأواني 675 ملم بـ75 جنيها، بالإضافة إلى عبوة هاند جيل لتطهير اليدين من إنتاج شركة النصر 30 ملم، بـ10 جنيها فقط، ونظيرتها 185 ملم بـ18.5 جنيه، إلى جانب عبوة إيروسولية 250 ملم لتطهير الأيدي بـ18.5. 

صرح لدعم القوات المسلحة
الجدير بالذكر أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية صرح من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الإقتصاد الوطني، وركيزة واضحة على طريق التقدم والنمو ويجمع في أسلوب عمله بين شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص، آثر منذ بداية نشأته أن يكون له مساهمته ودوره الفعال في النهوض بمستوى التنمية في مصرنا الغالية من منطلق الإيمان العميق بأمتنا، ودورها التاريخي ذلك الإيمان الذي يبعث على المزيد من العمل الجاد والعـطـاء اللا محدود إسهامًا في بناء الحاضر وتشييدًا لدعائم المستقبل.

وتم إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سنة 1979 بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لاحتياجات القوات المسلحة وإمداد السوق المحلي، في ضوء دعم خطط التنمية الوطنية وتطوير واستغلال الطاقات البشرية والفنية للقوات المسلحة بما لايؤثر على كفاءتها القتالية.
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الكلمات المفتاحية

منظفات معقم مطهرات القوات المسلحة

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