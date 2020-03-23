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ليفربول يدخل في صراع كبار أوربا على نجم نابولي

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:08 ص
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نابولي
نابولي
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية انجليزية أن نادي ليفربول يستهدف الحصول على خدمات أحد النجوم المتألقين في الدوري الإيطالي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية استعدادًا للموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية أن الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي يتواجد على رأس الصفقات المستهدفة لنادي ليفربول الإنجليزي خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبل، وذلك بعد إعجاب الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق بإمكانيات اللاعب.

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية أن مهمة نادي ليفربول في التعاقد مع "رويز" لن تكون سهلة في ظل اهتمام عدد من الأندية الأاوروبية الكبري بالحصول على خدمات اللاعب في مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وانضم فابيان رويز لصفوف نادي نابولي عام 2018، وخاض مع الفريق 72 مباراة، سجل 10 أهداف، وصنع 5 أهداف أخري، ويؤجل اللاعب حسم مصيره بشأن الرحيل عن النادي الإيطالي حتي نهاية الموسم الحالي.

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