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انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:01 ص
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باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
الفجر الرياضي
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فجر وكيل أعمال إيطالي مفاجأة مدوية بشأن التفاصيل الخاصة بإتفاق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لتولي القيادة الفنية لأحد الأندية اليابانية لمدة موسمين، قبل تراجعه بشكل مفاجئ بسبب الاختلاف في بعض الأمور المالية بينهما، وأعلن استمراره مع الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.
كارتيرون يعرض نفسه على أحد الأندية اليابانية:

وقال وكيل الأعمال الإيطالي صاحب الأصول المغربية "فرناندو" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون تواصل معه عبر أحد الوسطاء وأرسل إليه السيرة الذاتية الخاصة به من أجل إحضار عرضًا مناسبًا للرحيل عن القلعة البيضاء، وحدد له بعض الشروط والطلبات المالية لمراعاتها في العرض الجديد.

وأضاف: " تقابلت مع باتريس كارتيرون في إسبانيا وقدمت له عرضًا لتدريب أحد الأندية اليابانية، وتم الاتفاق على كافة البنود المالية والأمور التعاقدية والتي حددها المدرب من بينها أن يكون التعاقد لمدة موسمين، والحصول على مبلغ 120 ألف يورو شهريًا، بالإضافة لتوفير سيارة وفيلا له، وإرسال تذاكر الطيران الخاصة به للسفر لليابان لإتمام التعاقد".

وأكد أن المدرب الفرنسي وقع على عقود مبدئية معه لتدريب الفريق الياباني، ولكن حدث خلاف بينهما مما دفعه للتراجع بشكل مفاجئ عن إتمام التعاقد رغم الاستجابة لكافة الطلبات والشروط المالية التي حددها.

وكيل الأعمال الإيطالي يُكذب كارتيرون:

وبخصوص تصريحات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن رفضه عرضًا مغريًا من أحد الأندية اليابانية احترامًا لتعاقده مع الزمالك وحبًا في جماهيره ورغبته في الاستمرار مع الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، أكد أنها تصريحات غير صحيحة تمامًا، خاصة وأن المدرب اجتمع معه واتفق على كافة الأمور الخاصة بالتعاقد ووقع رغبة مبدئية لتدريب الفريق الياباني ثم تراجع بشكل مفاجئ عن إتمام التعاقد.

وأتم تصريحاته: " إذا كان كارتيرون صرح بأنه رفض العرض الياباني بسبب حبه في الزمالك ورغبته في الاستمرار مع الفريق وحصد مزيد من البطولات.. إذا لماذا أرسل السيرة الذاتية  الخاصة به للبحث عن عرض تدريبي جديد؟ ولماذا اجتمع معنا لبحث العرض الياباني وتوقيع عقود مبدئية لتدريب الفريق الياباني؟".

انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
انفراد.. وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني
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