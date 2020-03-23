Advertisements
Advertisements
Advertisements

بفرمان سيتين.. برشلونة يستعيد نجمه المعار في الميركاتو الصيفي

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:58 ص
Advertisements
علاء خليف
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن كيكي سيتين مدرب برشلونة، استقر على إعادة كارليس ألينيا المعار لصفوف ريال بيتيس، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يواجه أزمة مالية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولذلك يخطط النادي الكتالوني لإستعادة بعض لاعبيه المعارين للاستفادة بهم في تدعيم صفوف الفريق بالموسم  المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة يسعي لإعادة كارليس ألينيا المعار لصفوف ريال بيتيس الصيف المقبل، بناءًا على رغبة كيكي سيتين مدرب البرسا والذي يري أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق الكتالوني.

الجدير بالذكر أن كارليس ألينيا كان قد تم إعارته لصفوف ريال بيتيس بعد خروجه من حسابات مدرب البرسا السابق ارنستو فالفيردي، وينوي سيتين إعادة اللاعب في الفترة المقبلة لتدعيم وسط ملعب الفريق مع اقتراب رحيل راكيتيتش وفيدال في الصيف.

وخاض "ألينيا" 10 مباريات مع ريال بيتيس وصنع هدفين فقط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أمريكا تعلن عن إصابة 30 ألف مواطن بكورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على المبلغ الضخم الذي تبرعت به هيفاء وهبي لمكافحة فيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

01:06 ص

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status