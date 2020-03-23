بفرمان سيتين.. برشلونة يستعيد نجمه المعار في الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن كيكي سيتين مدرب برشلونة، استقر على إعادة كارليس ألينيا المعار لصفوف ريال بيتيس، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يواجه أزمة مالية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولذلك يخطط النادي الكتالوني لإستعادة بعض لاعبيه المعارين للاستفادة بهم في تدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة يسعي لإعادة كارليس ألينيا المعار لصفوف ريال بيتيس الصيف المقبل، بناءًا على رغبة كيكي سيتين مدرب البرسا والذي يري أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق الكتالوني.





الجدير بالذكر أن كارليس ألينيا كان قد تم إعارته لصفوف ريال بيتيس بعد خروجه من حسابات مدرب البرسا السابق ارنستو فالفيردي، وينوي سيتين إعادة اللاعب في الفترة المقبلة لتدعيم وسط ملعب الفريق مع اقتراب رحيل راكيتيتش وفيدال في الصيف.





وخاض "ألينيا" 10 مباريات مع ريال بيتيس وصنع هدفين فقط.



