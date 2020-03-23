إصابة مغني شهير بفيروس "كورونا"





أعلن مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو يوم الأحد أن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا وأنه بدأ عزل نفسه مع أسرته.





وكتب دومينجو على فيسبوك ”نحن جميعا بصحة جيدة حاليا لكنني أصبت بالسعال والحمى وقررت الخضوع للفحص، وجاءت النتيجة إيجابية“.





وتواجه إسبانيا صعوبة في احتواء ثاني أسوأ انتشار للفيروس في أوروبا بعد إيطاليا، حيث سجلت البلاد أكثر من 28 ألف حالة إصابة وأكثر من 1700 حالة وفاة وفقا لوزارة الصحة.





وكان دومينجو في السابق من بين أكثر من حظوا بالثناء بين فناني الأوبرا لكن سمعته دُمرت بعد أن خلص تحقيق أجرته نقابة الموسيقيين الأمريكية إلى أنه تصرف بشكل غير لائق مع مغنيات.





واعتذر المغني علنا للنساء اللاتي اتهمنه بالتحرش الجنسي بهن.







