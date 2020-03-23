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برشلونة يستهدف نجم مانشستر سيتي

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:53 ص
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علاء خليف
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يستهدف نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع أحد نجوم فريق مانشستر سيتي خلال فترة الإنتتقالات الصيفية، في إطار خطة النادي الكتالوني لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي برشلونة يريد الحصول على خدمات مدافع مانشستر سيتي إيميريك لابورت، خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة يتطلع لحسم صفقة لابورت خلال الميركاتو الصيفي، محاولا استغلال عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة القارية لمدة عامين لإقناع اللاعب بالإنضمام لصفوف الفريق الكتالوني.

وينتظر نادي برشلونة حسم مصير عقوبة مانشستر سيتي قبل التحرك للتعاقد مع لابورت.

وحاول نادي برشلونة الحصول على خدمات إيمريك لابورت عامي 2014، 2016 ولكن محاولاته باءت بالفشل.

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