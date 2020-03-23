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تسجيل 30 ألف حالة في يوم.. ترامب عن كورونا: نحارب عدوًا خفيًا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:38 ص
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ترامب
ترامب
أمنية فوزي
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عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرًا صحفيًا لكشف مستجدات فيروس كورونا.

 

وقال ترامب: "نسعى للاستجابة لحاجيات الولايات المتضررة من فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحرس الوطني سيتدخل لمساعدة نيويورك"، مؤكدًا أن إرسال المساعدات الطبية إلى ولاية كاليفورنيا سيتم خلال 24 ساعة.

 

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم إرسال مساعدات طبية وأدوات الوقاية إلى واشنطن ونيويورك، متابعًا: "اتخذنا تحركات قوية خلال هذا الشهر ليتجاوز الأمريكيون أزمة فيروس كورونا"، مستكملًا: "نحن نمر باختبار كبير، ونقوم بكل ما وسعنا لدحر هذا العدو المخفي"، مؤكدًا: "نحن في حرب ونحارب عدوًا مخفيًا".

 

ووجه حديثه إلى الأمريكيين، قائلًا: "نحن معكم، ونحن متحدون، ولستم في عزلة"، مؤكدًا أنه ليس هناك وحدة تعادل وحدة الولايات المتحدة، لديكم رئيسًا يحارب من أجلكم، ولن نتوقف حتى ننتصر، لافتًا إلى أن فيروس كورونا يهاجم 144 دولة، وهذا شييء خبيث، ولكننا سننتصر بكل تأكيد.

 

في حين قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أجرينا أكثر من 250 ألف اختبار لكورونا للمواطنين خلال اليوم منها 30 ألف حالة إيجابية"، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت الطوارئ الطبية في ولايات نيويوك وواشنطن وكاليفورنيا.

 

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

 

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

 

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

 

وقالإن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

 

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

 

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

 

 


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