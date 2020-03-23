Advertisements
Advertisements
Advertisements

خليك فى البيت.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:31 ص
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2020 على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة على أغلب الأنحاء:

القاهرة الكبرى

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، محذرة من الرياح النشطة والمثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

الوجه البحري

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.


جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.


شمال الصعيد
طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.


جنوب الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:

القاهرة 29 13 
الإسكندرية 26 12 
مطروح 24 12 
سوهاج 28 14 
قنا 30 13 
أسوان 32 15


وكان توقع خبراء الطقس، بأن يشهد الجو اليوم بالقاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، ويصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وأكدت الأرصاد أن الوجه البحري أيضا يشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فأكد خبراء الأرصاد الجوية إنها تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس.

بينما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

في سياق آخر، أطلق عدد من الإعلاميين والفنانين، هاشتاج حملة عنوان "خليك في البيت"، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. 

خليك فى البيت.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم
خليك فى البيت.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم
Advertisements

أخبار تهمك

أول فنانة عربية مصابة بفيروس"كورونا" تتحدى المرض من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على المبلغ الضخم الذي تبرعت به هيفاء وهبي لمكافحة فيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار من التضامن عن العلاوات الخمس للمواطنين

منذ 42 دقيقة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ 38 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 19 ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

بسرعة 55 كيلو.. الأرصاد تكشف موعد ذروة العاصفة

منذ أقل من ساعة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة.. ظهور أول إصابة بالكورونا في برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

"كاف" يكشف عن تطورات جديدة بشأن عودة دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

07:23 ص

بسرعة 55 كيلو.. الأرصاد تكشف موعد ذروة العاصفة

08:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status