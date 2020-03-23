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عضو اتحاد المصريين بإسبانيا: المستشفيات عاجزة على استقبال المزيد من مصابي كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:40 ص
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أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق النجار، عضو اتحاد المصريين في إسبانيا، إن الجالية المصرية في إسبانيا ليس بها إصابات بفيروس كورونا حتى الآن، متابعًا: "نطمئن المصريين لم نسجل حالة واحدة وسط أبناء الجالية المصرية".

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن أوضاع فيروس كورونا في إسبانيا تتطور من السيئ إلى الأسوأ، رغم أنها تعد من أقوى الدول صحيًا، لافتًا إلى أن المستشفيات في إسبانيا أصبحت عاجزة على استقبال مزيد من الحالات المصابة بفيروس كورونا؛ بسبب عدم اكتراث المواطنين بالأزمة، وتأخر الحكومة في اتخاذ إجراءات عدم نزول المواطنين إلى الشوارع.

وأوضح أن عدد الإصابات في إسبانيا وصلت إلى 28 ألفا و572 مصابا، بالإضافة إلى 1720 حالة وفاة، مؤكدًا أنه وضع كارثي مع تراجع معدلات أعمار الوفيات إلى الخمسنيات والثلاثنيات، لافتًا إلى أن الفيروس طال الوزراء.

ووجه رسالة إلى الشعب المصري، قائلًا: "إحنا عايشين في رعب لايمكن تتخيلوه ونحن في دولة متقدمة جدً، ومش قادرة دلوقتي تواجه، خلوا بالكم من نفسكم ونفذوا قرارات الحكومة، إحنا في وباء المستشفيات في مصر مش هتكفي لو تم إكتشاف بؤرة زي مدريد، اقعدوا في بيوتكم الفيروس لا يفرق بين أحد"، متابعًا: "متوصلوش الدكاترة إنهم يختاروا مين يموت ومين يعيش".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وبين متحدث الصحة، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد المتحدث، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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