عضو اتحاد المصريين بإسبانيا: المستشفيات عاجزة على استقبال المزيد من مصابي كورونا

قال الدكتور طارق النجار، عضو اتحاد المصريين في إسبانيا، إن الجالية المصرية في إسبانيا ليس بها إصابات بفيروس كورونا حتى الآن، متابعًا: "نطمئن المصريين لم نسجل حالة واحدة وسط أبناء الجالية المصرية".





وأضاف "النجار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن أوضاع فيروس كورونا في إسبانيا تتطور من السيئ إلى الأسوأ، رغم أنها تعد من أقوى الدول صحيًا، لافتًا إلى أن المستشفيات في إسبانيا أصبحت عاجزة على استقبال مزيد من الحالات المصابة بفيروس كورونا؛ بسبب عدم اكتراث المواطنين بالأزمة، وتأخر الحكومة في اتخاذ إجراءات عدم نزول المواطنين إلى الشوارع.





وأوضح أن عدد الإصابات في إسبانيا وصلت إلى 28 ألفا و572 مصابا، بالإضافة إلى 1720 حالة وفاة، مؤكدًا أنه وضع كارثي مع تراجع معدلات أعمار الوفيات إلى الخمسنيات والثلاثنيات، لافتًا إلى أن الفيروس طال الوزراء.





ووجه رسالة إلى الشعب المصري، قائلًا: "إحنا عايشين في رعب لايمكن تتخيلوه ونحن في دولة متقدمة جدً، ومش قادرة دلوقتي تواجه، خلوا بالكم من نفسكم ونفذوا قرارات الحكومة، إحنا في وباء المستشفيات في مصر مش هتكفي لو تم إكتشاف بؤرة زي مدريد، اقعدوا في بيوتكم الفيروس لا يفرق بين أحد"، متابعًا: "متوصلوش الدكاترة إنهم يختاروا مين يموت ومين يعيش".



