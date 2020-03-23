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باريس سان جيرمان يوجه ضربة قوية إلى إيكاردي

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:32 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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تلقى الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي باريس سان جيرمان والمعار من صفوف نادي إنتر ميلان ضربة قوية من ناديه الفرنسي. 
 
وكان إيكاردي قد انضم إلى صفوف نادي ياريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي إنتر ميلان. 
 
وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان قرر عدم شراء عقد إيكاردي بشكل نهائي عقب إنتهاء إعارته مع الفريق وسيعود إلى إنتر ميلان في نهاية الموسم. 
 
كما أكدت الصحيفة أن نادي يوفنتوس قد اظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع إيكاردي في الصيف القادم وهو الوجهه الأقرب له حتى الآن. 
 
وقد شارك ماورو إيكاردي في 31 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 20 هدف وصنع هدفين آخرين. 
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