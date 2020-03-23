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مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:19 ص
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نفذ عدد من شباب مؤسسات المجتمع المدني بمركز ببا في جنوب بني سويف، مساء الأحد، مبادرة لتعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلي الـ«ATM» كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع بدء صرف العاملين بأجهزة الدولة مرتبات شهر مارس الجاري.

وقام شباب المبادرة، بوضع مناديل ورقية لاستخدامها أثناء عمليات السحب، ولصق منشورات تحتوي على طريقة استخدام الماكينات، المتضمنة استخدامها بالجوانتي أو الأصابع الطبية أو المناديل، ثم تطهير الآيدي بعد الانتهاء من استخدام الماكينات، لمنع العدوى وحفاظًا على عدم انتقالها.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أصدرت تعليماتها، بشأن استخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تضمنت 5 نصائح للمواطنين، عند استخدام الماكينات، هي: «تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة، وإستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا، وترك مسافة 1 إلى 2 متر بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار، وتجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، واستخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن».

كما وجه البنك المركزي المصري، البنوك المحلية، لزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان، بجانب الغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.

وذلك ضمن حزمة واسعة من التعليمات والإجراءات الوقائية والإحترازية التى أصدرها المركزى، اليوم الأحد، فى إطار مواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المركزي، في بيان له: «تماشيا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، فضلا عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات الإقتصاد القومى، فقد ارتأى للبنك المركزى المصرى ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية واستباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية».

وشملت إجراءات تيسير العمليات المصرفية ما يلي:

1- استمرار عمل مراكز الإتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.

2- التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.

3- الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.

4- العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.

5- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.

6- زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان.

7- حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.

وأكد البنك المركزي المصري على قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
مناديل وملصقات.. مبادرة لتطهير ماكينات صرف المرتبات ببني سويف (صور)
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