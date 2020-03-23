نور قدري لـ"الفجر الفني": أنا من محبي الاستماع لأغاني المهرجانات.. وهذا النوع من المزيكا له جمهوره





وأبدت "نور" في تصريح لـ "الفجر الفني" رأيها في قرار منع المهرجانات الشعبية قائلة: "أرى أن المهرجانات الشعبية نوعا مختلفا من المزيكا، ولها قاعدة كبيرة من المستمعين ومن الحق السماع اليها في حين عدم احتوائها على ألفاظًا خارجة".

كشفت الفنانة نور قدري، عن حبها الشديد لأغاني المهرجانات الشعبية قائلة: "أنا من محبي الاستماع لهذا النوع من الفن".يذكر أن الفنانة نور قدري قد عادت للغناء بعد غياب دام لفترة طويلة وفاجأت جمهورها بطرح أغنية جديدة لها "تاج راسي" بمناسبة عيد الأم والتي تناولت كلماتها الأتي: هي اللي نمت في حضنها..وكبرت وأنا على حجرها..وياما لعبت على ضهرها..وهي كان على قلبها زي العسل..شالت عشاني فوق طاقتها..كل دعواتها في صلاتها..تشوفني أحسن ما في حياتها..راضية عني تملي هي مهما حصل، وهي من كلمات "سيد حسين"، ألحان وتوزيع "نديم جمال".