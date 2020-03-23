إنتر ميلان متخوف من يوفنتوس بسبب هذا اللاعب









كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم، عن تخوف إنتر ميلان الإيطالي من نظيره يوفنتوس، بسبب نجم الفريق.





ولا يريد النيراتزورى أن يقوم لاعب الفريق المُعار لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتينى ماورو إيكاردي، بالإنتقال ليوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ويلعب المهاجم الأرجنتيني في باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.





وذكرت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن مسؤولي باريس سان جيرمان يروا أن شراء اللاعب مقابل 70 مليون يورو سيكون غال على الفريق.



