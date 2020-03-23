ليفربول ينافس ريال مدريد على صفقة الموسم









كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم عن دخول ليفربول الإنجليزي رفقة مدربه يورجن كلوب فى المنافسة على ضم نجم الدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ودخل الريدز الصراع حول ضم نجم نابولي الإيطالى فابيان رويز، لاعب منتخب إسبانيا خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.





وأشارت صحيفة " إكسبرس" الإنجليزية أن ليفربول رصد 74 مليون جنيه إسترلينى لضم رويز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ليدخل الصراع بجانب قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.



