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الكشف عن طلبات أحمد فتحي للموافقة على تجديد تعاقده مع الأهلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:52 ص
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أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد جمال
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يسعي النادي الأهلي لإقناع الظهير الأيمن ولاعب الفريق أحمد فتحي ونجم منتخب مصر، لتجديد تعاقده مع الفريق لموسمين قادمين، خاصة إنه أحد الركائز الأساسية فى القلعة الحمراء تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينيه فايلر.

وطلب أحمد فتحي 25 مليون جنيه للتجديد لمدة موسميبن فى النادي الأهلي، ويملك اللاعب عدة عروض من بينها عرض من فريق بيراميدز بعرض مالي ضخم، كما أكد وكيل أعمال اللاعب نادر شوقي.

ويسعي مجلس إدارة النادى الأهلى إقناع الجوكر بتخفيض المقابل المادى وتعويضه ببعض الحملات الإعلانية.

وكان الاهلي قد قام بتجديد تعاقده مع وليد سليمان صانع العاب الفريق لمدة موسمين، بينما لم يتم التجديد لحسام عاشور وتمت النوافقة على طلب شريف إكرامي بالرحيل.
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