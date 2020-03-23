الكشف عن طلبات أحمد فتحي للموافقة على تجديد تعاقده مع الأهلي









يسعي النادي الأهلي لإقناع الظهير الأيمن ولاعب الفريق أحمد فتحي ونجم منتخب مصر، لتجديد تعاقده مع الفريق لموسمين قادمين، خاصة إنه أحد الركائز الأساسية فى القلعة الحمراء تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينيه فايلر.





وطلب أحمد فتحي 25 مليون جنيه للتجديد لمدة موسميبن فى النادي الأهلي، ويملك اللاعب عدة عروض من بينها عرض من فريق بيراميدز بعرض مالي ضخم، كما أكد وكيل أعمال اللاعب نادر شوقي.





ويسعي مجلس إدارة النادى الأهلى إقناع الجوكر بتخفيض المقابل المادى وتعويضه ببعض الحملات الإعلانية.



