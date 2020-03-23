تعرف على المبلغ الضخم الذي تبرعت به هيفاء وهبي لمكافحة فيروس "كورونا"





أعلنت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي تبرعها بمبلغ 20 مليون ليرة لبناني لمستشفى رفيق الحريري الذي يواجه فيروس كورونا، وكذلك الصليب الأحمر اللبناني.





كما أشارت من خلال حسابها على موقع الصور والفيديو "إنستجرام"، إلى تبرعها بنفس المبلغ لشراء معونات معيشية للأسر اللبنانية المحتاجة، والتبرع يبدأ من 80 ألف ليرة للفرد الواحد.





وشاركت وهبي، عبر حسابها على "تويتر"، صورة مرسومة لإبنة تهدي باقة ورد ورسالة تهنئة إلى والدتها بواسطة جذع شجرة بمناسبة عيد الأم، وذلك خوفا من انتقال عدوى "كورونا" لها، بينما ظهرت كلاهما وهما مترديتان كمامات طبية.





وغردت الفنانة الشهيرة مع الصورة لوالدتها: "ماما، كل عيد وإنتي أوفى قلب وكل سنة وانت صاحبة أصدق جملة: "لا أحد يحبك مثلي، ينعاد على جميع الأمهات بالخير والسعادة".





ومن المقرر أن تشارك هيفاء وهبي خلال موسم دراما رمضان، بمسلسل "أسود فاتح"، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري.







