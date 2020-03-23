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تأثير ير فيروس كورونا على توزيع الكرة الذهبية

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:33 ص
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الحذاء الذهبي
الحذاء الذهبي
محمد الدمتناوي
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يبدو أن توزيع الكرة الذهبية هذا العام، والتي تنظمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ستكون صعبة للغاية، خصوصا بعد تعليق كل الدوريات بسبب إنتشار فيروس كورونا.

أبرز المصابين بفيروس كورونا

حيث أصيب العديد من نجوم الكرة العالمية بفيروس كورونا، أبرزهم كل من ميكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وثلاثي ليستر سيتي، وروجاني مدافع يوفنتوس، ولاعب سلة نادي ريال مدريد، ورئيس أولمبياكوس اليوناني، وكوتروني مهاجم فيورنتينا الإيطالي، وباولو ديبالا وبليز ماتويدي لاعبا يوفنتوس الإيطالي، وباولو مالديني وإبنه، والعديد من الأفراد في كافة دول العالم.

وعلى الرغم من تعليق كل الدوريات العالمية منذ أسابيع، وكما هو الحال في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إلا أن مصير الكرة الذهبية مرهون بأداء اللاعبين في شهري يناير وفبراير.

وسيكون تقييم أداء اللاعبين مقتصر على شهري يناير وفبراير، حتى يتم توزيع جائزة الكرة الذهبية، وكذلك أفضل لاعب في أوروبا، وخصوصا بعد تأجيل بطولة اليورو إلى العام المقبل 2021.

حيث يتنافس العديد من نجوم كرة القدم والذين قدموا أداء رائع منذ بداية العام الجديد على جائزة الكرة الذهبية، وهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والمتوج بالجائزة العام الماضي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما ستشهد الجائزة منافسة شرسة مع كل من الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والفرعون المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي الريدز، والدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي.

يبدو أن توزيع الكرة الذهبية هذا العام، والتي تنظمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ستكون صعبة للغاية، خصوصا بعد تعليق كل الدوريات بسبب إنتشار فيروس كورونا.

أبرز المصابين بفيروس كورونا

حيث أصيب العديد من نجوم الكرة العالمية بفيروس كورونا، أبرزهم كل من ميكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وثلاثي ليستر سيتي، وروجاني مدافع يوفنتوس، ولاعب سلة نادي ريال مدريد، ورئيس أولمبياكوس اليوناني، وكوتروني مهاجم فيورنتينا الإيطالي، وباولو ديبالا وبليز ماتويدي لاعبا يوفنتوس الإيطالي، وباولو مالديني وإبنه، والعديد من الأفراد في كافة دول العالم.

وعلى الرغم من تعليق كل الدوريات العالمية منذ أسابيع، وكما هو الحال في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إلا أن مصير الكرة الذهبية مرهون بأداء اللاعبين في شهري يناير وفبراير.

وسيكون تقييم أداء اللاعبين مقتصر على شهري يناير وفبراير، حتى يتم توزيع جائزة الكرة الذهبية، وكذلك أفضل لاعب في أوروبا، وخصوصا بعد تأجيل بطولة اليورو إلى العام المقبل 2021.

حيث يتنافس العديد من نجوم كرة القدم والذين قدموا أداء رائع منذ بداية العام الجديد على جائزة الكرة الذهبية، وهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والمتوج بالجائزة العام الماضي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما ستشهد الجائزة منافسة شرسة مع كل من الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والفرعون المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي الريدز، والدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي.
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