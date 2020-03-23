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جيوفينكو: أرغب في العودة للدوري الإيطالي وهذا مصيري مع الهلال

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:26 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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كشف الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن نيته في العودة للدوري الإيطالي في حال لم يجدد عقده مع الزعيم.

وقال جيوفينكو في تصريحات لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "سعيد بانضمامي للهلال، لكنى أتمنى العودة للعب في الدوري الإيطالي؛ وإنهاء مسيرتي الكروية في إيطاليا".

وأضاف: "كما أنني أرغب في العودة للمنتخب الإيطالي، والطريقة الوحيدة التي ستعيدني للمنتخب هي أن اللعب في الدوري الإيطالي؛ لذلك رما أعود مرة أخرى للدوري".

وبسؤاله عن الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا؛ قال: "دائما ما كنت أسمع مقولة أنني ضعيف جسديا، لكني تعاملت مع تلك الانتقادات بالعمل الجاد والتدريبات الجسدية".

يذكر أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم قررا تعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ كإجراء إحترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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