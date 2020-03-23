محافظ الإسكندرية: 90% نسبة التزام المواطنين بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن جهودهم لتطبيق قرارات الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، قائلًا إن المحافظة تقوم بحملة توعية كبيرة وتقوم بالمرور على المحال التجارية باستمرار للتوعية، معلقًا: "ليس بوسع كل محافظ أن يمر على قهوة قهوة، ويجب التعاون بين الجميع في هذه المرحلة الصعبة".





وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن المحافظة بدأت في تطبيق الغرامة الفورية خاصة مع وجود بعض المقاهي والكافيهات التي تعمل وقت إضفي بعد فترة الغلق المقررة في السابعة مساءً، لافتًا إلى أن بعض المقاهي تغلق أبوابها على الزبائن وتظل تعمل بعد الفترة المحددة.





وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الغرامات الفورية تبدأ بألف جنيه حتى 10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن نسبة الالتزام بقرارات الحكومة ضد فيروس كورونا وصلت اليوم إلى 90% في المحال التجارية والمقاهي، مؤكدًا أنها نسبة ممتازة مقارنة بأول يومين من بداية الإجراءات.





وأشار إلى أنهم يعكفون على حل مشاكل العمالة غير المنتظمة عبر غرفة عمليات لإدارة، لافتًا إلى أنهم دشنوا مبادرة "ادعم عمالة اليومية "، موضحًا أنها ليست مبادرة عشوائية وإنما مستقاة من تعليمات الرئاسة بالاهتمام بهذه الفئة بشكل يسمح كرامتهم.





وعلق على فيديو صاحب المقهى الذي هدد الجهات المعنية بجنسيته الأمريكية، بعد أن اتخذت إجراءات ضده بسبب تخبئته للشيشة قائلًا: "أعطيت تعليمات بغلق الكافية وفرض غرامة في حال فتحه مجددًا".



