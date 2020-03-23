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محافظ الإسكندرية: 90% نسبة التزام المواطنين بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا
الإثنين 23/مارس/2020 - 06:29 ص
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أمنية فوزي
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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن جهودهم لتطبيق قرارات الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، قائلًا إن المحافظة تقوم بحملة توعية كبيرة وتقوم بالمرور على المحال التجارية باستمرار للتوعية، معلقًا: "ليس بوسع كل محافظ أن يمر على قهوة قهوة، ويجب التعاون بين الجميع في هذه المرحلة الصعبة".
وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن المحافظة بدأت في تطبيق الغرامة الفورية خاصة مع وجود بعض المقاهي والكافيهات التي تعمل وقت إضفي بعد فترة الغلق المقررة في السابعة مساءً، لافتًا إلى أن بعض المقاهي تغلق أبوابها على الزبائن وتظل تعمل بعد الفترة المحددة.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الغرامات الفورية تبدأ بألف جنيه حتى 10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن نسبة الالتزام بقرارات الحكومة ضد فيروس كورونا وصلت اليوم إلى 90% في المحال التجارية والمقاهي، مؤكدًا أنها نسبة ممتازة مقارنة بأول يومين من بداية الإجراءات.
وأشار إلى أنهم يعكفون على حل مشاكل العمالة غير المنتظمة عبر غرفة عمليات لإدارة، لافتًا إلى أنهم دشنوا مبادرة "ادعم عمالة اليومية "، موضحًا أنها ليست مبادرة عشوائية وإنما مستقاة من تعليمات الرئاسة بالاهتمام بهذه الفئة بشكل يسمح كرامتهم.
وعلق على فيديو صاحب المقهى الذي هدد الجهات المعنية بجنسيته الأمريكية، بعد أن اتخذت إجراءات ضده بسبب تخبئته للشيشة قائلًا: "أعطيت تعليمات بغلق الكافية وفرض غرامة في حال فتحه مجددًا".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.
وبين متحدث الصحة، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.
وأكد المتحدث، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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