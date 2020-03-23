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أبرزهم كهربا والحضري وشيكابالا.. نجوم الكرة المصرية يتسابقون في "تحدي الخير" لمواجهة فيروس "كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:19 ص
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كهربا والحضري
كهربا والحضري
علاء خليف
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أعلن العديد من نجوم كرة القدم المصرية المشاركة في مبادرة "تحدي الخير" التي أطلقها سعد سمير مدافع الأهلي بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية بمصر، لمساعدة وإعانة الأسر التي تأثر مصدر دخلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وتعطيله الحياة بشكل كبير بمصر.

وأطلق مدافع الأهلي مبادرة "تحدي الخير" بإعلان اتفاقه مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بمصاريف 20 أسرة مصرية تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا، وأعلن زميله وليد سليمان لاعب الأحمر على  الفور المشاركة في التحدي وتكفله بـ 25 أسرة متضررة من الفيروس المستجد.

كما أعلن كريم نيدفيد لاعب الأهلي مشاركته في "تحدي الخير" وتكفله بـ 20 أسرة متضررة من فيروس كورونا، كما شارك محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأحمر ووالده في التحدي بتكفله بنفقات 50 أسرة مصرية تضررت من انتشار الفيروس القاتل، وشارك ايضا أحمد فتحي وأعلن التكفل بـ 30 أسرة لمدة 3 أشهر.
وشارك في تحدي الخير، شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي ولكنه لم يفصح عن عدد الأسر التي سيتكفل بمصاريفها، بينما أعلن حسام غالي قائد الأهلي السابق تكفله بـ 50 أسرة، وقرر شريف عبد الفضيل المساهمة في التحدي بالتكفل بـ 30 أسرة لمدة 3 أشهر، وشارك محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا بتكفله بـ 40 أسرة.

قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ايضًا أعلن المشاركة في "تحدي الخير" لمساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا، وقرر التكفل بـ 30 أسرة، وسار زميليه طارق حامد ومحمود جنش علي نهجه وأعلن الثنائي تكفل كل منهما بمصاريف 30 أسرة، وشارك في  التحدي عمر جابر لاعب الأبيض السابق وبيراميدز الحالي بتكفله بـ 20 أسرة.

وانضم لتحدي الخير لمساعدة متضرري فيروس كورونا، أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق وتكفل بـ 30 أسرة، وكذلك وائل جمعة مدافع الأهلي السابق وأعلن التكفل بـ 40 أسرة، وعصام الحضري حارس مرمي منتخب الفراعنة السابق تكفل بـ 30 أسرة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر لـ 327 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات لـ 14 حالة وفاة، وتعافي من المرض 56 شخصًا، ويبقي 257 مريضًا قيد العزل الصحي والمتابعة الطبية.

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