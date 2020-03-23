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من هو "فابيان رويز" هدف ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ؟

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:10 ص
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فابيان رويز
فابيان رويز
عبد القادر عرابي
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سيكون النجم الإسباني الدولي فابيان رويز، لاعب فريق نابولي الإيطالي، أحد أبرز الأسماء خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم، في ظل صراع كبار الأندية الأوروبية حول ضمه.


وترغب أندية ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في التعاقد مع رويز، بعد أن قدم مستويات متميزة رفقة نادي الجنوب الإيطالي.


ودون شك، سيمثل رويز إضافة هائلة للفريق الذي سينضم له، لاسيما وأنه مازال صغيراً في السن، ويجيد اللعب في أكثر من مركز من مراكز وسط الملعب.


ويبرز لكم "الفجر الرياضي" بعض المعلومات الخاصة بالنجم الإسباني الدولي، والذي من المتوقع له أن يصبح أحد نجوم الميركاتو الصيفي.



بداية رويز



ولد رويز في مدينة لوس بالاسيوس فيافرانكا" في يوم 3 أبريل عام 1996، حيث سيتم عامه الـ24 خلال أيام.


بدأ رويز مسيرته بفريق الشباب مع ريال بيتيس عام 2014، ليتم تصعيده في غضون عامين للفريق الرديف "ريال بيتيس ب"، ومنه للفريق الأساسي.


أرسله ريال بيتيس في إعارة عام 2017 لفريق إلتشي في الدرجة الثانية، وشارك في 18 مباراة في نصف موسم فقط، سجل خلالها هدفاً ومنصنع آخر.




مفارقة عجيبة



بعد أن تولي كيكي سيتين مدرب برشلونة الحالي فريق ريال بيتيس عام 2017، منع سيتين إنتقال رويز لفريق برشلونة في صيف 2017، وتمسك ببقائه في الفريق.


في موسمه الأول مع سيتين، بزغ نجم رويز في موسم 2017/2018، حيث خاض 34 مباراة في الدوري الإسباني ومباراة في كأس ملك إسبانيا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف.



الإنتقال لنابولي


بعد موسمه الناجح، قرر نادي نابلولي الإيطالي كسر عقد رويز، بدفع الشرط الجزائي البالغ 30 مليون يورو في صيف عام 2018، بطلب من الإيطالي مارويسيو ساري، مدرب الفريق السابق قبل رحيله لتشيلسي الإنجليزي.


تطور مستوى رويز مع نابولي بشكل كبير، حيث خاض مع الفريق حتى الآن، 72 مباراة، بواقع 49 مباراة في بطولة الدوري الإيطالي، 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا، 5 مباريات في الدوري الأوروبي ومثلها في بطولة كأس إيطاليا.

تمكن رويز من تسجل 10 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى مع نابلوي في جميع البطولات.


المشاركات الدولية


شارك رويز مع منتخب إسانيا الأول في 8 مباريات، بدأت يوم 6 يوليو من العام الماضي أمام جزر فارو، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

تمكن رويز من تسجيل هدف وحيد مع منتخب "لا روخا" كان في مرمى رومانيا في نوفمبر الماضي، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

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الكلمات المفتاحية

وليفربول

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