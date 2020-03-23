والد يوفيتش: ألقوا إبني في السجن .. ولكن في حاله إدانته

صرح "ميلان يوفيتش" والد مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب صربيا "لوكا يوفيتش" أنه مستعد لقبول أي عقاب لنجله حتى لو وصل الأمر للسجن.









وتناقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات والد يوفيتش، حيث قال: "خضع لوكا لإختبارين للكورونا في وقت سابق، وجاءت جميع النتائج سلبية،ولهذا السبب، قرر السفر لصربيا".









وأضاف: "الجميع يشعر أن لوكا إرتكب جريمة تستوجب دخوله للسجن، إذا استوجب الأمر ذلك، فليذهب".





وتابع: "أتفق تماماً مع رئيس صربيا ورئيس الوزراء في البلاد، ومستعد لتقبل أي عقوبة بحق نجلي، لكن في حالة إذا كان مذنباً".





واستطرد: "سأدعم أي قرار يتخذ بشأنه لو ثبت أنه مخطئاً، لقد أتى إلى بلجراد وبقى في المنزل كما هو متبع".





وأوضح: "أتى لوكا لزيارة صديقته صوفيا، حيث أنها حامل الآن، وجاء للإحتفال بعيد ميلادها".









وأتم: "تم نشر صور كاذبة لهما معاً، لكنها كانت في إسبانيا في وقت سابق".









وأثار صاحب الـ22 عاماً الجدل في إسبانيا وصربيا، بعد أن قرر مغادرة إسبانيا عائداً لبلاده للإحتفال بعيد ميلاد صديقته، رغم إلزام جميع لاعبي ريال مدريد بالبقاء في الحجر الصحي المقرر لمدة 14 يوماً، بعد إنتشار فيروس كورونا في إسبانيا وأوروبا.









وفي أعقاب ذلك، صرحت السلطات الصربية أن يوفيتش قد يواجه غرامة مالية كبيرة، بالإضافة لإحتمالية سجنه لفترة تتراوح بين عام حتى 12 عاماً.













ويعد يوفيتش أحد أبرز المرشحين لمغادرة النادي الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد موسم مخيب قضاه في ريال مدريد قادماً من إنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 62 مليون يورو.









وفشل يوفيتش في إقناع مديره الفني زين الدين زيدان بقدراته، حيث كانت أغلب مشاركاته من مقاعد البدلاء، وسجل هدفين وصنع مثلهما مع الفريق بجميع البطولات.



