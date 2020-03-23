شاهد.. الفيديو سبب أزمة المطرب عمر كمال



تعرض مطرب المهرجانات عمر كمال لكوجة هجوم قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لظهوره في مقكع فيديو سيخر خلالها من فيروس كورونا في الوقت الذي تجابه به الدولة مخاطر انتشار الفيروس بقرارات وقائية واحترازية.

وتقدم المحامي أيمن محفوظ، تقدم ببلاغ لنائب العام ضد فيديو السخرية من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الذي بثه الفنان عمر كمال، ومعه عدد من الأشخاص.

وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن الدولة تقوم بإجراءات وقائية لحماية المواطنين، ولكن هناك مجموعة من عديمي الخبرة يضيعون تلك الجهود، موضحا أن عمر كمالل نشر فيديو أخر يعتذر فيه عن فيديو السخرية الذي قدمه، واعتذر فيه لمتابعيه.