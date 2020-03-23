Advertisements الفجر الفني مجتمع الفجر الفني شاهد.. الفيديو سبب أزمة المطرب عمر كمال الإثنين 23/مارس/2020 - 01:17 ص Advertisements Advertisements تعرض مطرب المهرجانات عمر كمال لكوجة هجوم قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لظهوره في مقكع فيديو سيخر خلالها من فيروس كورونا في الوقت الذي تجابه به الدولة مخاطر انتشار الفيروس بقرارات وقائية واحترازية.وتقدم المحامي أيمن محفوظ، تقدم ببلاغ لنائب العام ضد فيديو السخرية من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الذي بثه الفنان عمر كمال، ومعه عدد من الأشخاص.وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن الدولة تقوم بإجراءات وقائية لحماية المواطنين، ولكن هناك مجموعة من عديمي الخبرة يضيعون تلك الجهود، موضحا أن عمر كمالل نشر فيديو أخر يعتذر فيه عن فيديو السخرية الذي قدمه، واعتذر فيه لمتابعيه. Advertisements أخبار تهمك عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية منذ حوالي 5 ساعات "الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد منذ حوالي 7 ساعات أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا منذ حوالي 4 ساعات حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو منذ ساعتين و 41 دقيقة عاجل.. أمريكا تعلن عن إصابة 30 ألف مواطن بكورونا منذ 40 دقيقة عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا منذ حوالي 13 ساعة الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة منذ حوالي 9 ساعات لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر منذ حوالي 10 ساعات مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا منذ حوالي 15 ساعة طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية منذ حوالي 11 ساعة مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا" منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا منذ حوالي 4 ساعات الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل منذ حوالي 3 ساعات وكيل البرلمان يطالب بفرض حظر تجول لمدة 15 يومًا منذ ساعتين و 24 دقيقة ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي منذ حوالي 4 ساعات