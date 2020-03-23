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الكشف عن حقيقة رحيل جريزمان.. مفاجآة

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:50 ص
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محمد جمال
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، خلال الفترة القادمة من الإستمرار فى الفريق الكتالوني أم الرحيل.

وكانت صحيفة " سبورت" الإسبانية أشارت أن البارسا مستعد لرحيل انطوان جريزمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، من أجل الإستفادة من بيعه، أو إدخاله فى صفقات تبادلية.

ولكن قالت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية عكس ذلك وأكدت أن جريزمان، سيكون ضمن صفوف البارسا خلال الموسم القادم، وأن من الصعب أن تقوم إدارة برشلونة برحيل جريزمان خاصة انه إنتقل للفريق الكتالونى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادمًا من أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن جريزمان سيقوم بالترويج لقميص الفريق النوسم القادم بجانب قائد برشلونة ليونيل ميسي.
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