هل تستمر عقوبة كهربا وعاشور حال إلغاء الموسم؟ رئيس لجنة الاستئناف يُجيب









كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة الإستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل جديدة بشأن عقوبة لاعبي الاهلي والزمالك بسبب مباراة السوبر.





وقال الشوربجي في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" على قناة "أون تايم سبورت": "لجنة التظلمات حسمت الجدل بشأن العقوبات وقررت تحديد عدد من المباريات لإيقاف الثنائي حتى تكون الصورة واضحة ".





وتابع "في حالة عدم استكمال الموسم الحالي وإلغاء النشاط في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، ستستمر عقوبة كهربا وإمام عاشور إلى الموسم الجديد".





وأضاف "ما تردد عن إمكانية استئناف الأهلي أو الزمالك على التعديلات الأخيرة لعقوبة الثنائي غير صحيح، حيث يكون الاستئناف متاحًا مرة وحيدة".





وأتم "الأهلي والزمالك تقدما بتظلم في اليوم الأخير، وأصدرنا القرارات الجديدة بعد 9 أيام، بالإعلان عن إيقاف محمود كهربا وإمام عاشور لمدة 10 مباريات لكل لاعب بدلا من الإيقاف حتى نهاية الموسم".





وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت قراراتها فى بيان رسمي منذ أيام وجاء كالأتي :



