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بسرعة 55 كيلو.. الأرصاد تكشف موعد ذروة العاصفة

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:15 ص
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ارشيفية
ارشيفية
كـسـاب أحـمـد
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كشف وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، تفاصيل تعرض مصر لعاصفة يوم الخميس المقبلة، قائلاً: "العاصفة ستكون بسرعة 30 عقدة أي 55 كيلو متر في الساعة، مع ارتفاع درجة الحرارة، وسرعان ما ستنخفض الحرارة الجمعة مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة".


وتابع "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذه الفترة هي فترة تقلبات جوية، وعلى مرضى الحساسية تجنب الخروج إلى الشارع، مشيرًا إلى أن ذروة العاصفة الجوية ستبدأ من فجر الخميس حتى فجر الجمعة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مواجهة أزمة "كورونا"، خلال احتفالية عيد المرأة المصرية، وجاءت الإجراءات كالآتي:

1) توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا

2) خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار

3) خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

4) إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.

5) توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.

6) رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.

7) تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

😎 تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

9) عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر في السداد.

10) دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.

11) تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.

12) شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

13) تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

14) وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عاصفة تضرب مصر عاصفة خفض أسعار الكهرباء بيان بدرجات الحرارة الارصاد الجوية

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