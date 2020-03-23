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خالد أبو بكر لقطر: "لو مات 50 مليون هنحفظ الباقين ينتقموا منكم"

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:11 ص
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أمير قطر
أمير قطر
كـسـاب أحـمـد
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شن الإعلامي خالد أبو بكر، هجومًا على قناة الجزيرة القطرية على الهواء، بعد قيامها بتحريف تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول المصابين في مصر بفيروس كورونا، قائلًا: "يلعن أبوكم".

 

وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد: "قطر والجزيرة أنتم كفرة، احنا لو مات مننا 50 مليون هنحفظ الـ50 مليون الباقين أنهم ينتقموا منكم، إيه الكفر ده".

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على ضرورة العمل على الحفاظ والوقاية من فيروس كورونا، خاصة أنه فيروس سريع الانتشار، فوفقًا للنظريات قد يقوم شخص واحد بنشره بين آلاف الأشخاص، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية، فقامت "الجزيرة" بتحريف هذه التصريحات بالقول بأن الرئيس السيسي، صرح بان أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر يصلوا للآلاف.

 

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

 

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

 

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

 

وأوضح إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

 

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

 

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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