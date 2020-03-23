لليوم الثاني على التوالي.. جولات بأسواق الإسكندرية للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق

استمر محافظ الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، في قيادة حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي، للتأكد من التزامها بالقرارات التي اتخدتها الحكومة المصرية والإغلاق في تمام السابعة مساءً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخدتها الحكومية المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتفقد محافظ الإسكندرية، سوق زنانيري بنطاق حي شرق، وكذا المحال التجارية والمقاهي، للتأكد من إغلاقها في المواعيد المقررة لها، مكلفا كافة المسئولين من الجهات المعنية بالاستمرار في أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها بشكل دوري، وذلك بالمواد المطهرة التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لتقليل مصادر العدوى والحد من انتشار الفيروس.





وعلى الصعيد ذاته طالب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون لعدم حدوث أزمة كبيرة مثل بعض الدول الأوروبية التي تهاونت في بداية الأمر ووصلت في نهاية الأمر إلى وفاة الآلاف من مواطنيها، لافتًا إلى أن المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية شنت عدة حملات مشددة خلال الايام السابقة، وستستمر في حملاتها لحين الانتهاء من تلك الأزمة.





جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق.





فيما تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ عددا من الأسواق والشوارع والميادين لمتابعة مدى التزامها بالقرارات التي اصدرتها الحكومية المصرية لإغلاق الأسواق والمحال التجارية والمقاهي والكافيتريات في تمام السابعة مساءا، وتنفيذ تعليمات الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتصدي له.





وفي هذا الإطار تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ أسواق المنشية بحي الجمرك وسوق شيديا بنطاق حي وسط، والشوارع المحيطة بهما لمتابعة التزام كافة المحال والأسواق بالإغلاق في مواعيدها المقررة، استمرار أعمال تطهير الشوارع والأسواق، مشددة على المسئولين بضرورة تكثيف أعمال التطهير خاصة بأسواق اللحوم والأسماك، وذلك بالمواد المطهرة والنسب التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، جاء ذلك بحضور نجوى أمين رئيس حي الجمرك والعميد فادي وديع رئيس حي وسط.





وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن أنه اعتبارا من غدًا الأثنين سيتم فتح حساب بنكي للتبرع لمبادرة " ادعم عمال اليومية "، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال.





وقال المحافظ في تصريح صحفي اليوم الأحد إن المبادرة لها دوران أساسيان أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.





وأوضح الشريف أن هناك عددا كبيرا من أهالينا البسطاء يعمل بنظام اليومية في كافة المجالات، وأن الأزمة التي تمر بها دول العالم حاليا ستؤثر بشكل كبير جدا على هؤلاء العمال، قائلا " لا يمكن ترك عمال اليومية وحدهم "، لذا وجب علينا جميعا مسئولين وتنفيذيين ورجال أعمال ونواب وممثلي المجتمع المدني بالإسكندرية ومن منطلق واجبنا الوطني لمشاركة الدولة في مواجهة تلك الأزمة، التكاتف لوضع حلول عاجلة وتوفير غطاء آمن لشريحة العاملين باليومية إحدى أكبر الشرائح الموجودة بالمجتمع السكندري.



