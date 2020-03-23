كواليس ديو "كله حلو" لصافيناز ومنة عطية (صور)



وتدور محور الأغنية حول الابتسامة والأمل والطموح إلى الأمام وترك الهموم والابتعاد عن المشاكل للرغبة في راحة البال وذلك في إطار حماسي سريع.



يذكر أن كليب "كله حلو" من إنتاج شركة الرحيل للمنتج أمين الريان ومن كلمات وليد رياض وألحان عصام إسماعيل ومصور فوتوغرافي محمود مودي ومنتج فني تيتو الشيخ وتوزيع إسلام شيتوس وإخراج هيثم عنتر.



وصافيناز هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية، ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي، كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص الشرقي: بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة "دلع"، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم "القشاش" الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.



يذكر أن "منة عطية" مطربة شابة، صدر أول ألبوماتها الغنائية في أول مشوارها الفني في عام ٢٠١٥ تحت عنوان "أيوه انت" وبه أغنيات: ميخصنيش، لوحدنا، متحلفش، تحت أمرك، شقى شقاوة، في كل مكان، كان ياما كان، مقدرش أستغنى عنك، وشاركها الملحن الكبير "محمد كبير "محمد عبدالمنعم" في أغنية "فرحانه بيك"



واشتركت منة عطية في فيلم "أخر ورقة" إنتاج عام ٢٠١٥ بأغنية "عايشه ع الذكرى، وآخر أعمالها ألبوم "ميخصنيش"، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.















والديو الغنائي والاستعراضي أول عمل مشترك يجمع بينهما والمقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية الأسبوع المقبل.