Advertisements
Advertisements
Advertisements

كواليس ديو "كله حلو" لصافيناز ومنة عطية (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

انتهت الفنانة والراقصة الاستعراضية صافيناز والمطربة منة عطية من تصوير كليب " كله حلو" داخل استوديو السمنودي.

والديو الغنائي والاستعراضي أول عمل مشترك يجمع بينهما والمقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية الأسبوع المقبل.

وتدور محور الأغنية حول الابتسامة والأمل والطموح إلى الأمام وترك الهموم والابتعاد عن المشاكل للرغبة في راحة البال وذلك في إطار حماسي سريع.

يذكر أن كليب "كله حلو" من إنتاج شركة الرحيل للمنتج أمين الريان ومن كلمات وليد رياض وألحان عصام إسماعيل ومصور فوتوغرافي محمود مودي ومنتج فني تيتو الشيخ وتوزيع إسلام شيتوس وإخراج هيثم عنتر.

وصافيناز هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية، ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي، كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص الشرقي: بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة "دلع"، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم "القشاش" الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

يذكر أن "منة عطية" مطربة شابة، صدر أول ألبوماتها الغنائية في أول مشوارها الفني في عام ٢٠١٥ تحت عنوان "أيوه انت" وبه أغنيات: ميخصنيش، لوحدنا، متحلفش، تحت أمرك، شقى شقاوة، في كل مكان، كان ياما كان، مقدرش أستغنى عنك، وشاركها الملحن الكبير "محمد كبير "محمد عبدالمنعم" في أغنية "فرحانه بيك"

واشتركت منة عطية في فيلم "أخر ورقة" إنتاج عام ٢٠١٥ بأغنية "عايشه ع الذكرى، وآخر أعمالها ألبوم "ميخصنيش"، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

منه عطيه كليب كله حلو كليب صوفينار صوفينار

أخبار تهمك

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل البرلمان يطالب بفرض حظر تجول لمدة 15 يومًا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 9 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أمريكا تعلن عن إصابة 30 ألف مواطن بكورونا

منذ 37 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

من كلمات أمير طعيمة.. شيراز "أجمل واحدة" (فيديو وصور)

في أول ظهور لها بعد وفاة والدها.. وصلة رقص لصافيناز على أغنية "زلزال" (فيديو)

صافيناز الأعلى.. تعرف على قائمة أجور الراقصات في مصر (وثيقة)

163 ألف مشاهدة لأغنية ديانا حداد الجديدة جمالو (تفاصيل الألبوم)

صافيناز ترتدي فستان زفاف وتوجه رسالة لمتابعيها (صورة)

كواليس ديو "كله حلو" لصافيناز ومنة عطية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

08:56 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status